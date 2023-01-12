В России не планируют вводить ограничений из-за обнаружения «Кракена»

Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за обнаружения в России варианта коронавируса «Кракен». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В России выявили первый случай заражения штаммом COVID-19 «Кракен»

Ранее стало известно, что в Пензенской области выявили случай заражения подвариантом штамма COVID-19 «Омикрон» XBB.1.5, или «Кракен».

«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Накануне глава управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина заявила, что в РФ не планируется вводить особых мер из-за вспышки COVID-19 в Китае.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКоронавирусРоспотребнадзор
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