В России не планируют вводить ограничений из-за обнаружения «Кракена»
Роспотребнадзор не планирует вводить ограничения из-за обнаружения в России варианта коронавируса «Кракен». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ранее стало известно, что в Пензенской области выявили случай заражения подвариантом штамма COVID-19 «Омикрон» XBB.1.5, или «Кракен».
«Никаких ограничений в связи с обнаружением нового подварианта штамма "омикрон" "кракен" вводить не планируется», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Накануне глава управления эпидемиологического благополучия населения Роспотребнадзора Марина Шарабакина заявила, что в РФ не планируется вводить особых мер из-за вспышки COVID-19 в Китае.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- В Госдуме призвали создать список артистов, которых лишат госфинансирования
- Генерал Гурулев оценил шансы Украины отбить Соледар
- Россия ввела санкции против 36 представителей Великобритании
- «Не верю!»: Экс-посол США Салливан развеял слухи о «нездоровье» Путина
- В МИД анонсировали визит Лаврова в Минск
- «Все расслабились!»: Помощник Кадырова призвал россиян быть готовыми «к передовой»
- «Уралвагонзавод» передал Минобороны новую партию танков Т-90М «Прорыв»
- В России не планируют вводить ограничений из-за обнаружения «Кракена»
- Эксперты спрогнозировали рост ипотечного кредитования в России
- Путин сменил постпреда России при ЮНЕСКО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru