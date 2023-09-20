В России не будут наказывать за использование VPN-сервисов
Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируется вводить ответственность для граждан за использование запрещённых VPN-сервисов, сообщает РИА Новости.
В кулуарах Kazan Digital Week он отметил, что никакого наказания за это не будет.
«Не планируется введение ответственности за использование запрещённых VPN-сервисов», - сказал Шадаев журналистам.
Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы, а также наказывать граждан за их использование, нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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