В России не будут наказывать за использование VPN-сервисов

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что в России не планируется вводить ответственность для граждан за использование запрещённых VPN-сервисов, сообщает РИА Новости.

В России начали блокировать VPN-подключения

В кулуарах Kazan Digital Week он отметил, что никакого наказания за это не будет.

«Не планируется введение ответственности за использование запрещённых VPN-сервисов», - сказал Шадаев журналистам.

Ранее глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что запрещать VPN-сервисы, а также наказывать граждан за их использование, нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: digital.gov.ru
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