Фальков призвал переосмыслить практику студентов в вузах

Практику, которую проходят российские студенты во время обучения в университетах, следует переосмыслить, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

По словам министра, практика не должна быть временем, «когда ты ходишь только потому, что это предусмотрено учебным планом, и ты не нужен на производстве».

«А это должно быть знакомство с лучшими передовыми технологиями, которые внедряют компании, либо с лучшими практиками организации труда, знакомство с лучшими наставниками, которые тебя могут действительно погрузить в самое передовое знание», – подчеркнул Фальков.

Как отметил глава Минобрнауки, практико-ориентированность - один из ключевых принципов в новой модели высшего образования, и необходимо не просто нарастить количество часов, но изменить методические подходы к практике. Такую деятельность следует организовать по-другому и предусмотреть другой уровень ответственности для руководителей.

Ранее Валерий Фальков заявил, что РФ перейдет на обновленную систему высшего образования, напоминает 360.ru.

