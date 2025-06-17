Фальков призвал переосмыслить практику студентов в вузах
Практику, которую проходят российские студенты во время обучения в университетах, следует переосмыслить, считает глава Минобрнауки Валерий Фальков. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.
По словам министра, практика не должна быть временем, «когда ты ходишь только потому, что это предусмотрено учебным планом, и ты не нужен на производстве».
«А это должно быть знакомство с лучшими передовыми технологиями, которые внедряют компании, либо с лучшими практиками организации труда, знакомство с лучшими наставниками, которые тебя могут действительно погрузить в самое передовое знание», – подчеркнул Фальков.
Как отметил глава Минобрнауки, практико-ориентированность - один из ключевых принципов в новой модели высшего образования, и необходимо не просто нарастить количество часов, но изменить методические подходы к практике. Такую деятельность следует организовать по-другому и предусмотреть другой уровень ответственности для руководителей.
Ранее Валерий Фальков заявил, что РФ перейдет на обновленную систему высшего образования, напоминает 360.ru.
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