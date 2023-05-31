В России начали блокировать VPN-подключения
31 мая 202315:47
Пользователи российских мобильных операторов массово жалуются на блокировку VPN, сообщила в своем Telegram-канале профессор МГУ, экономист-регионовед Наталья Зубаревич.
«Судя по жалобам от пользователей Билайна, Ростелекома, МТС и других операторов, в России начали тестировать блокировку VPN-подключений на базе OpenVPN», - отметила она.
Зубаревич добавила, что на сегодняшний день на территории России VPN используют около 25 миллионов человек.
Ранее основатель LiveInternet Герман Клименко в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что массовая блокировка Youtube технически может занять пару минут.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru