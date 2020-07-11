В России назвали востребованные после пандемии профессии

Профессии, которые будут актуальны на рынке труда после окончания пандемии коронавируса, назвал в своем исследовании Институт прогрессивного образования, сообщает RT.

Медработники, курьеры, водители, специалисты колл-центров и удаленные менеджеры останутся так же востребованы, как и в пандемию.

Не только пандемия. Бегство IT-специалистов из России почти неизбежно

Представители IT-сферы, аналитики big data, специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи нужны коммерческому сектору, как и сотрудники, умеющие перестраивать работу компании под новые условия, а также антикризисные менеджеры.

Также эксперты прогнозируют рост предложений о найме менеджеров по продажам - для восстановления спроса на продукцию.

Строительные специальности останутся востребованы благодаря оживлению в отрасли – созданию инфраструктурных проектов и загородных домов.

Полицейские, охранники, а также сиделки и няни, по мнению ученых, также не останутся без работы.

Вырастет спрос на коучей и психологов с учетом повышения объемов инвестиций в личностное развитие.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании правительства назвал самую востребованную на сегодня профессию. Это аналитик данных. Также в списке самых востребованных профессий в России: специальности в области IT, медицины и педагогики.



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ФОТО: https://pixabay.com/
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