В России назвали востребованные после пандемии профессии

Представители IT-сферы, аналитики big data, специалисты по цифровой трансформации бизнеса, SMM-менеджеры, маркетологи нужны коммерческому сектору, как и сотрудники, умеющие перестраивать работу компании под новые условия, а также антикризисные менеджеры.

Также эксперты прогнозируют рост предложений о найме менеджеров по продажам - для восстановления спроса на продукцию.

Строительные специальности останутся востребованы благодаря оживлению в отрасли – созданию инфраструктурных проектов и загородных домов.

Полицейские, охранники, а также сиделки и няни, по мнению ученых, также не останутся без работы.

Вырастет спрос на коучей и психологов с учетом повышения объемов инвестиций в личностное развитие.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков на заседании правительства назвал самую востребованную на сегодня профессию. Это аналитик данных. Также в списке самых востребованных профессий в России: специальности в области IT, медицины и педагогики.





