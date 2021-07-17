В России назвали регионы с минимальной продолжительностью жизни
Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась почти во всех регионах по итогам 2020 года. По данным Росстата, максимальное падение показателя зафиксировано в Чечне и Ненецком автономном округе.
Максимальное снижение продолжительности жизни граждан отмечено в Чечне (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%) и Дагестане (на 2,7 года, или 3,4%).
В целом по стране данный показатель упал на 1,8 года - до 71,54 года. Эти изменения произошли впервые с 2003 года.
Только в Севастополе продолжительность жизни выросла. Это единственный регион, где ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года, передает РБК.
Уточняется, что самая высокая ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года, зафиксирована в Ингушетии (81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года).
Ранее Росстат заявил, что продолжительность жизни в стране во время пандемии снизилась впервые с 2003 года. Ожидается, что вернуться к значениям 2019 года Россия сможет только в 2024 году.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,9 млн+25 116 / сут.
Умерли
148 тыс.+787 / сут.
Выздоровели
5,3 млн+21 437 / сут.
- Кабмин поддержал выплату семьям с детьми старше шести лет
- Кириенко высказался о пользе и недостатках ЕГЭ
- Москвичей предупредили о грозе в ближайшие часы
- В России назвали регионы с минимальной продолжительностью жизни
- В Москве состоялась церемония прощания с Петром Мамоновым
- В России объявили об инвентаризации объемов вакцин от коронавируса
- В России за сутки выявили 25 116 новых случаев инфицирования коронавируса
- Кубинские разработчики: вакцина Abdala на 100% эффективна против тяжелых форм COVID-19
- Эксперт назвал способ перестать жить от зарплаты до зарплаты
- «Крым ничего не должен Украине»: в республике отреагировали на претензии Киева
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru