В России назвали регионы с минимальной продолжительностью жизни

Максимальное снижение продолжительности жизни граждан отмечено в Чечне (на 3,8 года, или 5%), Ненецком автономном округе (на 2,8 года, или 3,8%), Липецкой области (на 2,8 года, или 3,7%) и Дагестане (на 2,7 года, или 3,4%).

В целом по стране данный показатель упал на 1,8 года - до 71,54 года. Эти изменения произошли впервые с 2003 года.

Только в Севастополе продолжительность жизни выросла. Это единственный регион, где ожидаемая продолжительность жизни увеличилась на 0,05 года, передает РБК.

Уточняется, что самая высокая ожидаемая продолжительность жизни по итогам 2020 года, зафиксирована в Ингушетии (81,5 года), Дагестане (76,4 года) и Москве (76,2 года).

Ранее Росстат заявил, что продолжительность жизни в стране во время пандемии снизилась впервые с 2003 года. Ожидается, что вернуться к значениям 2019 года Россия сможет только в 2024 году.

