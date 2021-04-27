Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась

Общая смертность среди россиян выросла на 17,9%. При этом общая заболеваемость понизилась на 5,3%, следует из отчета ведомства.

В 2019 году ожидаемая продолжительности жизни в России составляла 73,34 года. Предполагается, что к 2030 году этот показатель должен возрасти до 78 лет. По данным Росстата, продолжительность жизни в стране во время пандемии снизилась впервые с 2003 года. Ожидается, что вернуться к значениям 2019 года Россия сможет только в 2024 году.

