Ожидаемая продолжительность жизни в России снизилась

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2020 году снизилась на 1,84 года, сообщает Минздрав РФ. Теперь она составляет 71,5 года.

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Общая смертность среди россиян выросла на 17,9%. При этом общая заболеваемость понизилась на 5,3%, следует из отчета ведомства.

В 2019 году ожидаемая продолжительности жизни в России составляла 73,34 года. Предполагается, что к 2030 году этот показатель должен возрасти до 78 лет. По данным Росстата, продолжительность жизни в стране во время пандемии снизилась впервые с 2003 года. Ожидается, что вернуться к значениям 2019 года Россия сможет только в 2024 году.

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ФОТО: сайт Ингосстрах
ТЕГИ:РоссияМинздравМедицинаПродолжительность Жизни
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