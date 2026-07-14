В Ленинградской области введут лимит на топливо для автомобилей чиновников

Лимит на топливо, действующий для жителей Ленинградской области, будет распространён на автомобили местных чиновников. Такое поручение дал губернатор региона Александр Дрозденко.

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В своём канале в «Максе» он рассказал, что никаких исключений не будет.

«На решение текущих задач этого достаточно... Лишних поездок не будет... Если мы просим жителей с пониманием относиться к временным сложностям с топливом, то и власть должна подавать пример», - подчеркнул губернатор.

Также Дрозденко направил аналогичные рекомендации руководителям муниципалитетов.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что нефтяным компаниям следует давать только достоверную информацию о возможностях поставок топлива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Владимир Трефилов//РИА Новости
ТЕГИ:РегионыЧиновникиЛенинградская ОбластьТопливо

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