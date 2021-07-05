Мясников рассказал о способе прожить дольше

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о несложном способе продлить жизнь.

По его словам, физическая нагрузка способна продлить жизнь любому человеку, даже если у него есть серьезные заболевания.

«Раковый больной лежит в постели и уже не встает. Если же он делает определенные упражнения, то живет дольше», — заявил медик в эфире телеканала «Россия-1».