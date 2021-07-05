Мясников рассказал о способе прожить дольше
Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о несложном способе продлить жизнь.
По его словам, физическая нагрузка способна продлить жизнь любому человеку, даже если у него есть серьезные заболевания.
«Раковый больной лежит в постели и уже не встает. Если же он делает определенные упражнения, то живет дольше», — заявил медик в эфире телеканала «Россия-1».
По словам Мясникова, для поддержания физической формы не обязательно приобретать абонемент в фитнес-клуб. Он посоветовал больше ходить пешком, меньше сидеть, отказаться от лифта. Врач заявил, что проходить пешком в день следует не менее пяти километров.
Хорошо также заниматься бегом, плаванием и прочими видами физической нагрузки.
Ранее Мясников рассказал о «необъяснимом» симптоме дефицита витамина D, передает телеканал «360».
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