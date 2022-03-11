В России нашли замену Booking и Airbnb

Первый вариант — сайт Ostrovok.ru, который является одним из самых известных отечественных сервисов онлайн-бронирования. Пользователям предлагается более 1,7 миллиона вариантов размещений.

Также в перечне оказался сервис «Яндекс.Путешествия». С помощью него можно приобрести билеты на все виды транспорта, выбрать и забронировать отель. Далее в списке идет сервис Туту.ру, позволяющий купить билеты на все виды транспорта и забронировать отель или хостел за границей или в РФ.

Более 100 тысяч вариантов проживания в России и за границей предлагает сервис Суточно.ру. На сайте Russpass можно приобрести билеты на транспорт, построить собственный маршрут поездки и забронировать отель, изучить интересные статьи о достопримечательностях регионов и новости из сферы туризма.

Также в перечне содержатся такие ресурсы, как Bronevik.com, «Квартирка», «Мультитур», Travel.rzd.ru, 101hotels.com.

Приостановка работы Booking в России не смертельна. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ от Крыма, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка.

