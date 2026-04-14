В России начнут вылов медуз для «пищевых целей»

В России в текущем году начнут масштабный вылов медуз, заполонивших акваторию в Азовского моря из-за резкого роста солености воды, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя Росрыболовства Илью Шестакова.

«Только не спиртом!»: Туристов научили, что делать при укусе медузы

По его словам, в водоеме находится 1 миллион тонн этих беспозвоночных. Первый лов начнется в июле в курортных зонах. Часть медуз будет добываться для получения желатина и коллагена. «Также можно перерабатывать на пищевые цели», — указал Шестаков.

Медузы-корнероты не являются промысловым видом для России — их сложно продать кому-либо, поэтому нет смысла заниматься их добычей, рассказал заведующий Лабораторией морских беспозвоночных РАН Темир Бритаев в беседе с НСН.

ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
