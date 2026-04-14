Россию заполонили «нищемаркеты»

Количество таких «магазинов для бедных» за последние пять лет в стране выросло в 2,4 раза. За 2025 год количество жестких дискаунтеров увеличилось на 12% и достигло 11,8 тысячи магазинов. Рекордсменом по росту стала сеть «Моя цена» от «Магнита»: ее магазинов стало больше на 60% за год — 2,2 тысячи.

Сеть «Чижик» от X5 выросла на 39% и теперь насчитывает 3,2 тысячи торговых точек. На 36% стало больше магазинов «Монетка» от «Ленты».

«Газета.ру» со ссылкой на опрос сервиса «Пакет» от X5 сообщает, что 78% россиян экономят на еде, а две трети (64%) стараются выбирать товары по акциям. В народе магазины с максимальными скидками прозвали «нищемаркетами».

Замедление российской экономики, большие процентные ставки по кредитам, повышение налогов и переход потребителей в режим экономии поставили на грань выживания тысячи магазинов одежды по всей стране, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

