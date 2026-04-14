Иран потребовал от арабских стран компенсировать ущерб от агрессии

Тегеран потребовал от пяти арабских стран выплаты компенсаций за то, что они «выступили соучастницами Израиля и США в войне» против него, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на постоянного представителя исламской республики при ООН Амира Саида Иравани.

СМИ: Второй раунд переговоров США и Ирана пройдет 16 апреля

По его словам, речь идет о Бахрейне, Иордании, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Саудовской Аравии. Дипломат указал, что эти страны должны полностью компенсировать Ирану физический и моральный ущерб, нанесенный вследствие их противозаконных действий.

Иравани указал, что эти государства «стали соучастниками Израиля и США в их войне против Ирана» и нарушили свои обязательства перед исламской республикой.

Ранее США заявили, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
