Страны NATO отказались присоединиться к блокаде Ормузского пролива

Ряд стран Европы готовы участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, но они отказываются присоединиться к блокаде, которую президент США Дональд Трамп объявил в ответ на срыв переговоров с Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

По его словам, задействовано более 15 американских военных кораблей. Союзники по НАТО, в том числе Великобритания и Франция, заявили, что не будут втягиваться в конфликт, участвуя в блокаде.

Вместо этого они работают над инициативой по разблокировке Ормузского пролива, и в ближайшие дни проведут новую конференцию с участием «коалиции желающих».

Ранее США предупредили о возможном захвате судов в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
