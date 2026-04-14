Страны NATO отказались присоединиться к блокаде Ормузского пролива
Ряд стран Европы готовы участвовать в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе, но они отказываются присоединиться к блокаде, которую президент США Дональд Трамп объявил в ответ на срыв переговоров с Ираном, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
По его словам, задействовано более 15 американских военных кораблей. Союзники по НАТО, в том числе Великобритания и Франция, заявили, что не будут втягиваться в конфликт, участвуя в блокаде.
Вместо этого они работают над инициативой по разблокировке Ормузского пролива, и в ближайшие дни проведут новую конференцию с участием «коалиции желающих».
Ранее США предупредили о возможном захвате судов в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
- СМИ: Цены на огурцы и помидоры упали у производителей и выросли у ритейла
- Иран потребовал от арабских стран компенсировать ущерб от агрессии
- США заявили, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива
- Вэнс заявил, что США достигли всех целей в Иране
- Страны NATO отказались присоединиться к блокаде Ормузского пролива
- В российских колониях начали работать роботы-патрульные
- Россию заполонили «нищемаркеты»
- Новый лидер Венгрии согласился разблокировать выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
- В России начнут вылов медуз для «пищевых целей»
- Патрушев обвинил страны Балтии в помощи Киеву для ударов по портам России