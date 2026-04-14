Российские онлайн-сервисы стали недоступны пользователям VPN
Российские интернет-гиганты начали ограничивать доступ для пользователей VPN, сообщают «Известия».
В настоящее время при активном VPN с персонального компьютера невозможно зайти на площадки «Яндекса» и VK. Мобильные устройства также под ударом — проблемы фиксируются у «Сбербанка», «Т-Банка» и медицинских сервисов.
По словам экспертов, иногда смартфон ошибочно сообщает об отсутствии интернета, хотя после обновления страница загружается. На платформах VK может «тормозить» видео.
Компании научились вычислять VPN по косвенным признакам через антифрод-системы. Однако такая борьба считается затратной и нет уверенности в её долгосрочной эффективности, так как пользователи, скорее всего, найдут новые способы обхода.
Маркетплейсы не будут полностью блокировать пользователей при использовании VPN, но начали замедлять для них работу своих платформ, рассказал НСН президент Ассоциации сервисных компаний электронной торговли «ЦифроТоргГлобал» Алексей Кременсков.
- Российские онлайн-сервисы стали недоступны пользователям VPN
