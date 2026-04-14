Новый лидер Венгрии согласился разблокировать выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро

Петер Мадьяр, партия которого получила конституционное большинство в парламенте Венгрии по итогам выборов, не будет препятствовать получению Украиной кредита от Евросоюза, сообщает Bloomberg.

ЕК выдвинула Венгрии условия для разблокировки финансирования

Такого шага от него ждали в Брюсселе. Снятие вето с кредита Украине и нового пакета антироссийских санкций должны стать первым шагом в процессе, способном разблокировать до 35 млрд евро, которые Евросоюз отказывался выдавать Будапешту из-за различных споров, прежде всего связанных с подрывом демократических норм режимом Виктора Орбана.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Александр Рюмин
ТЕГИ:УкраинаЕвросоюзВенгрия

Горячие новости

Все новости

партнеры