Новый лидер Венгрии согласился разблокировать выделение Киеву кредита ЕС на 90 млрд евро
Петер Мадьяр, партия которого получила конституционное большинство в парламенте Венгрии по итогам выборов, не будет препятствовать получению Украиной кредита от Евросоюза, сообщает Bloomberg.
Такого шага от него ждали в Брюсселе. Снятие вето с кредита Украине и нового пакета антироссийских санкций должны стать первым шагом в процессе, способном разблокировать до 35 млрд евро, которые Евросоюз отказывался выдавать Будапешту из-за различных споров, прежде всего связанных с подрывом демократических норм режимом Виктора Орбана.
Ранее немецкий политолог раскрыл, кто найдет €90 млрд для Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
