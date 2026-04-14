В российских колониях начали работать роботы-патрульные

Пилотный проект запустили в двух учреждениях уголовно-исполнительной системы региона. Инициатива должна снизить нагрузку на личный состав, повысить уровень безопасности и предупредить правонарушения. Робот передвигается с помощью колес и оснащен средствами навигации, видеонаблюдения и аналитики.

Устройство способно автоматически патрулировать закрепленную территорию, фиксировать нарушения и передавать данные оператору для принятия мер. Если испытания пройдут успешно, технологию масштабируют до полноценных роботизированных патрулей. Это позволит обеспечить постоянный автоматизированный контроль, фото- и видеофиксацию обстановки на объектах.

