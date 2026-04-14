Вэнс заявил, что США достигли всех целей в Иране
14 апреля 202604:01
Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил Fox News, что Вашингтон достиг всех своих целей в Иране.
По его словам, США могут переходить к завершению конфликта. «Мы можем начать сворачивать это»,— указал политик.
Он отметил, что предпочел бы завершить конфликт успешными переговорами.
Ранее США заявили, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
