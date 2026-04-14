США заявили, что ход переговоров с Ираном зависит от статуса Ормузского пролива
14 апреля 202604:32
Если Иран не откроет Ормузский пролив, это существенно изменит ход переговоров между Вашингтоном и Тегераном, сообщил Fox News вице-президент США Джей Ди Вэнс.
По его словам, перспективы предстоящего раунда переговоров зависят от Ирана. Кроме того, США настаивают на том, чтобы из Ирана были вывезены все запасы обогащенного урана, отметил Вэнс.
Ранее США предупредили о возможном захвате судов в Ормузском проливе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
