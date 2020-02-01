В России начнут увольнять по новым правилам
Новые правила увольнения, принятые Минтрудом, начали действовать в России с 1 февраля 2020 года.
Сведения о трудовой деятельности увольняющегося по форме СТД-Р теперь будут выдавать вместе с другими документами - в последний рабочий день.
Отмечается, что в указанной форме содержатся данные о стаже сотрудника у конкретного работодателя, а также перечисляются его должности. Об этом сообщает Газета.ru
Нововведение Минтруд РФ принял в связи с переходом на электронные трудовые книжки.
Ранее НСН писала об итогах опроса рекрутинг-платформы HeadHunter, после которого выяснилось, что каждый четвертый россиянин стал бояться увольнения. Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в диалоге с НСН высказала предположение, что реальных оснований опасаться увольнения у большинства опрошенных нет.
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