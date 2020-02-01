В России начнут увольнять по новым правилам

Новые правила увольнения, принятые Минтрудом, начали действовать в России с 1 февраля 2020 года.

Сведения о трудовой деятельности увольняющегося по форме СТД-Р теперь будут выдавать вместе с другими документами - в последний рабочий день.

Отмечается, что в указанной форме содержатся данные о стаже сотрудника у конкретного работодателя, а также перечисляются его должности. Об этом сообщает Газета.ru