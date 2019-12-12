Россиян призвали не бояться увольнений

Каждый четвертый россиянин стал бояться увольнения. Опрос, в котором 26% респондентов признались, что опасаются остаться без работы, провели специалисты рекрутинг-платформы HeadHunter. В исследовании приняли участие более 20 тыс. человек.

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ) Елена Варшавская в диалоге с НСН высказала предположение, что реальных оснований опасаться увольнения у большинства опрошенных нет.



«Когда у людей спрашивают, собираются ли они иммигрировать, очень многие высказывают намерения уехать из страны. При этом реальные действия предпринимает на порядок меньше людей. Это высказывания об отношении к ситуации. Это ровно про то же самое. Это общая оценка ситуации, которая существует на предприятии, начиная от стиля управления. Реальных оснований гораздо меньше. У нас до сих пор остался стимулом страх. То, что происходит вокруг, этот страх не развеивает», - заявила она.