Льготы, пенсии, смартфоны и законы. Что изменилось в России с 1 февраля 2020 г.
НСН рассказывает об изменениях российских законов, вступивших в силу 1 февраля 2020 года.
Подорожание проезда в Москве
С 1 февраля вырастут тарифы на проезд для жителей Пскова, Кирова и Перми, а также Москвы и Подмосковья.
Если безлимитные проездные в Москве не изменятся по цене, то разовые проездные подорожают. Стоимость разовой поездки на метро, МЦК, в центральной зоне МЦД и на наземном городском транспорте вырастет на два рубля при оплате картой «Тройка» или банковской картой и на три рубля — при покупке тарифа «90 минут», сообщает РИА Новости. Подорожает на два рубля и диный билет.
На 40 рублей подорожает безлимитный месячный билет ТАТ (троллейбус — автобус — трамвай) - до 1180.
Также подорожание коснется и учащихся и студентов. За школьный проездной для наземного транспорта придется отдать 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780. Цена проездного на метро, МЦК и МЦД в месяц обойдется в 405 рублей (вместо 395 рублей), на три месяца — 1215 рублей (вместо 1185 рублей).
На 4,3% подорожает проезд на электричках в Подмосковье.
Проезд в пределах МЦД с 1 февраля при оплате картами «Тройка» и «Тройка-Стрелка» обойдётся в 47 рублей, а при оплате банковской картой — в 51 рубль.
Советы – все!
С 1 февраля 2020 года в России прекратят действовать нормативные акты, принятые еще в Советском Союзе. В их числе постановление «О мерах борьбы с проказой» от 1923 года, «Об оптовых ценах на махорочное сырьё и махорку» 1960 года. Всего в перечне не действующих на территории Российской Федерации актов СССР и их отдельных положений – свыше 3,7 тыс. советских постановлений Совета народных комиссаров (Совнарком), министерств и ведомств.
Дальневосточный гектар - людям!
С 1 февраля 2020 года жители всех регионов Дальнего Востока получают право претендовать на земельный участок в Забайкалье и Бурятии. Все остальные россияне могут подать заявление на свой дальневосточный гектар в Республике Бурятии и Забайкальском крае с 1 августа.
Напомним, в соответствии с госпрограммой, россияне смогут получить и пять лет безвозмездно пользоваться землей в Забайкалье . В течение первого года землевладельцы должны оперделить цель аренды, при этом они освобождены от уплаты налогов. Отчет об использовании гектара по целевому назначению необходимо предоставить через три года, а через пять лет – оформить в собственность.
«Именные» смартфоны
С 1 февраля в России начинается обязательная регистрация уникальных идентификационных кодов мобильных устройств – IMEI, которые производитель присваивает устройствам на заводе.
Импортер обязан передавать IMEI-коды операторам сотовой связи. Они составят центральную базу данных. IMEI-код поступит оператору автоматически, как только пользователь вставит в телефон сим-карту. Цель регистрации - обеспечить безопасность пользователей и поставить заслон контрафакту в России.
Также, по мнению законодателей, благодаря базе IMEI-кодов будет просто отследить назойливых рекламодателей и блокировать их устройства, так как оператор получит и номер, и IMEI-код телефона, с которого делается рекламная рассылка или совершаются звонки.
Льготы и пенсии
Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников вырастает с 1 февраля на три процента. На нее имеют право 60 категорий граждан. По данным Пенсионного фонда России, в настоящее время ее получают более 15 миллионов граждан.
Стоимость набора социальных услуг также будет проиндексирована и составит 1155,06 рубля в месяц. Эта сумма — часть ежемесячной денежной выплаты, она касается обеспечения лекарствами, а также лечения в санатории, отмечает РИА Новости.
Единовременное пособие при рождении ребенка также вырастет с 1 февраля - на 664 рубля. Благодаря таким мерам, женщины, ставшие на учет в медорганизации на раннем сроке беременности, получат 675 рублей, а после родов получат выплату в 18 тысяч рублей.
Увеличится и минимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком - до 3375 рублей, а по уходу за вторым и последующими детьми — до 6751 рубля. Их будут выплачивать не до полутора, а до трёх лет.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Россиянам Роструд напомнил о короткой рабочей неделе
- Великобритания официально вышла из Евросоюза
- Овечкин оказался восьмым среди лучших снайперов в истории НХЛ
- Льготы, пенсии, смартфоны и законы. Что изменилось в России с 1 февраля 2020 г.
- Стали известны подробности состоянии больного коронавирусом китайца в России