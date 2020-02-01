Льготы, пенсии, смартфоны и законы. Что изменилось в России с 1 февраля 2020 г.

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С 1 февраля вырастут тарифы на проезд для жителей Пскова, Кирова и Перми, а также Москвы и Подмосковья.

Если безлимитные проездные в Москве не изменятся по цене, то разовые проездные подорожают. Стоимость разовой поездки на метро, МЦК, в центральной зоне МЦД и на наземном городском транспорте вырастет на два рубля при оплате картой «Тройка» или банковской картой и на три рубля — при покупке тарифа «90 минут», сообщает РИА Новости. Подорожает на два рубля и диный билет.

На 40 рублей подорожает безлимитный месячный билет ТАТ (троллейбус — автобус — трамвай) - до 1180.

Также подорожание коснется и учащихся и студентов. За школьный проездной для наземного транспорта придется отдать 265 рублей вместо 260, на три месяца — 795 рублей вместо 780. Цена проездного на метро, МЦК и МЦД в месяц обойдется в 405 рублей (вместо 395 рублей), на три месяца — 1215 рублей (вместо 1185 рублей).

На 4,3% подорожает проезд на электричках в Подмосковье.

Проезд в пределах МЦД с 1 февраля при оплате картами «Тройка» и «Тройка-Стрелка» обойдётся в 47 рублей, а при оплате банковской картой — в 51 рубль.



