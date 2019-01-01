В России начнут устанавливать уменьшенные дорожные знаки

С 1 мая на российских дорогах появятся новые, уменьшенные дорожные знаки. Соответствующий приказ Росстандарта уже подписан.

Уменьшенные знаки размером 400х400 мм и 500х500 мм миллиметров могут быть установлены на нескоростных дорогах, в центрах городов и в зонах исторической застройки. Решение по установке уменьшенных или обычных знаков будут принимать власти, пишет «Коммерсантъ».

Добавим, что согласно новому ГОСТУ на российских дорогах должны появиться указатели выделенной трамвайной полосы и диагонального пешеходного перехода. Кроме того, предполагается введение совмещенных знаков, отмечает Ura.ru.

Напомним, что идея устанавливать уменьшенные дорожные знаки власти Москвы высказали в 2015 году. С 2017 года установку таких знаков опробовали в столице, Санкт-Петербурге, Владимире, Саратове и Калининграде.

Ранее председатель общественного объединения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН заподозрил чей-то корыстный интерес в установке новых уменьшенных дорожных знаков.

