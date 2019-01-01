В России начнут отслеживать уровень зарплат учителей

Министерство просвещения и Министерство труда планируют создать рабочую группу, которая займет контролем уровня зарплат школьных учителей. О том, что данный вопрос уже прорабатывается, заявила замминистра просвещения Татьяна Синюгина.

Она рассказала, что во время заседания комитета по образованию и науке один из депутатов уточнил, предполагает ли министерство предпринять какие-то действия, которые будут способствовать поддержанию соответствующего базового оклада учителей в российских регионах. В ответ на это Синюгина подтвердила, что данная тема уже прорабатывается, а также обсуждается с коллегами из Минтруда.

Ранее стало известно, что почти половина россиян не поддерживает запрет на использование смартфонов в школе. При этом 80% из тех, кто выступает против этой меры, заявили, что мобильный телефон нужен для постоянной связи с ребенком. Блогер Андрей Бочаров в эфире НСН выступил против такой идеи. По его мнению, незачем делать школу совсем похожей на тюрьму.

