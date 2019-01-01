Бочаров: Хватит превращать школы в тюрьмы!

Андрей Бочаров: «Ага, отвлекает. А еще заодно ученики могут снять на телефон издевательства учителей и выложить в сеть. А если серьезно, такой запрет не так-то просто осуществить? Кто будет ощупывать старшеклассниц на входе в школу? Да и потом, все уже устали от запретов? Незачем делать школу совсем похожей на тюрьму. У хорошего учителя, который умеет интересно рассказать о своем предмете, и так никто тупить в «фончики» не будет. А если учитель вдалбливает знания, тут и без смартфона найдется, чем заняться. В трубочку плеваться или матюги на парте выцарапывать», - констатировал он в эфире НСН.

