Бочаров: Хватит превращать школы в тюрьмы!
Блогер Андрей Бочаров специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящей недели.
Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора
Более половины россиян предпочитают свободное время проводить у телевизора. Среди непопулярных видов досуга оказались посещение театров, выставок, музеев и концертов. По данным социологов, 55 % жителей страны никогда не были в перечисленных культурных учреждениях.
Андрей Бочаров: «Честно говоря, вот эти перечисленные культурные учреждения уже давно находятся где-то на периферии культурной жизни. Но и телевизор – это зло. Радио занимает уши, а телек вынимает душу. Знаете, тем, кто зависает у голубых экранов, попросту неинтересна собственная жизнь. Но как вернуть людей в осознанное состояние? Тут простых рецептов нет. Я, например, всегда предпочту хорошую пробежку, встречу с друзьями или просто почитаю книжку. Что и вам советую», - резюмировал Андрей Бочаров, общаясь с НСН.
В Совете Федерации предложили запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны
В Совете Федерации предложили запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко обратила внимание на озабоченность и учителей, и родителей тем, что наличие телефонов отвлекает от учебного процесса.
Андрей Бочаров: «Ага, отвлекает. А еще заодно ученики могут снять на телефон издевательства учителей и выложить в сеть. А если серьезно, такой запрет не так-то просто осуществить? Кто будет ощупывать старшеклассниц на входе в школу? Да и потом, все уже устали от запретов? Незачем делать школу совсем похожей на тюрьму. У хорошего учителя, который умеет интересно рассказать о своем предмете, и так никто тупить в «фончики» не будет. А если учитель вдалбливает знания, тут и без смартфона найдется, чем заняться. В трубочку плеваться или матюги на парте выцарапывать», - констатировал он в эфире НСН.
Российские пары перед свадьбой предложили в обязательном порядке обследовать у психиатра
С идеей принудить российские пары перед свадьбой посещать психиатра выступил депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Он считает, что такая мера диагностировать расстройства или склонность к ним, которые могут привести к агрессии.
Андрей Бочаров: «А в очередной раз настаиваю на идее принудительного осмотра у психиатров депутатов всех уровней, начиная с самого высшего. А заодно еще проверить их IQ, после чего результаты выложить в общий доступ», - предложил Андрей Бочаров в разговоре с НСН.
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О проекте
«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.