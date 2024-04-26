В аэропорту Кишинева объявили эвакуацию в связи с прибытием рейса с Гуцул
26 апреля 202421:20
Полиция объявила эвакуацию в аэропорту Кишинева, куда из Москвы прибыл самолет с главой Гагаузии Евгенией Гуцул, пишет РИА Новости.
По данным корреспондента агентства, людей попросили покинуть здание. Главу Гагаузии встречали около ста человек.
Гуцул сообщила, что правоохранители подвергли ее проверкам.
Ранее президент Молдавии Майя Санду отказалась от подписания декрета, назначающего Гуцул членом правительства республики. Глава Гагаузии обвинила власти страны в возбуждении против нее уголовного дела, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru