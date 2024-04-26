Один человек погиб при обстреле ВСУ в Каховке

По его словам, украинский снаряд попал в жилой частный дом. В результате обстрела ВСУ пострадали двое человек, они госпитализированы с ранениями средней степени тяжести.

Кроме того, украинская сторона обстреляла частный сектор в Горностаевке. Повреждены три дома. В результате атаки ВСУ никто не пострадал.

Ранее силы ПВО пресекли очередную попытку украинских военных совершить атаку по объектам на территории России. Над Белгородской областью уничтожили два реактивных снаряда «Ольха», напоминает «Радиоточка НСН».

