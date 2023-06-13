Путин утвердил штрафы за выброшенных животных

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, за выброшенных домашних животных предусмотрен штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Размер штрафа за жесткое обращение с животными будет составлять до 100 тысяч рублей, а за ненадлежащее обращение с бездомными животными - до 50 тысяч рублей.

Если в результате нарушения норм обращения с животными жизни или здоровью граждан был причинён ой вред, например, если домашний пёс покусал соседа, штраф составит до 200 тысяч рублей.

Ранее депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин предложил ввести налог на разведение животных для тех, кто желает заработать на продаже сельскохозяйственной продукции, передает «Радиоточка НСН».