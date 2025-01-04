В России начнут формировать цифровой профиль мигранта
Цифровой профиль въезжающих в Россию мигрантов с их личными и биометрическими данными начнут формировать с 30 июня. Соответствующее постановление приняло правительство РФ.
Меры призваны облегчить контроль статуса иностранцев. С 30 июня мигранты при въезде в РФ через любой пункт пропуска будут обязаны сдать отпечатки пальцев, а также фото. Эти данные положат в основу цифрового профиля иностранного гражданина. При этом зарубежные гости могут создать такой профиль самостоятельно в приложении RuID — аналоге госуслуг для иностранцев. Разработка позволит сообщать о своем визите в РФ и получать услуги в стране.
Нововведения не коснутся граждан Белоруссии, детей в возрасте до шести лет, дипломатов и сотрудников диппредставительств и консульских учреждений иностранных государств в РФ и членов их семей, а также работников международных организаций и их представительств, аккредитованных в стране, и их семей.
Ранее президент Владимир Путин подписал указ, обязывающий иностранцев, находящихся в России нелегально, покинуть страну до 30 апреля 2025 года.
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