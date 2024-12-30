Путин обязал нелегалов покинуть Россию до 30 апреля 2025 года

Иностранные граждане, нелегально находящиеся в России, должны покинуть территорию страны до 30 апреля 2025 года. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, вместо выезда нелегалы могут до указанной даты урегулировать свое правовое положение.

Отмечается, что требование не будет применяться к иностранцам, которые желают остаться на законных основаниях.

Уточняется, что указ был подписан Путиным в развитие закона о высылке нелегальных мигрантов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2025 года в России начнут действовать законы, позволяющие ужесточить контроль за фиктивными браками, а также за случаем фиктивного отцовства или материнства среди мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
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