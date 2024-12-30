Путин обязал нелегалов покинуть Россию до 30 апреля 2025 года

Согласно документу, который опубликован на официальном портале правовой информации, вместо выезда нелегалы могут до указанной даты урегулировать свое правовое положение.

Отмечается, что требование не будет применяться к иностранцам, которые желают остаться на законных основаниях.

Уточняется, что указ был подписан Путиным в развитие закона о высылке нелегальных мигрантов.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил, что с 1 января 2025 года в России начнут действовать законы, позволяющие ужесточить контроль за фиктивными браками, а также за случаем фиктивного отцовства или материнства среди мигрантов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

