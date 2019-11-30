В России начнут чаще путешествовать с животными

Путешественники начнут чаще брать домашних питомцев в поездки с 2020 года. Таковы результаты исследования 22 тысяч человек, в том числе и тысячи россиян, проведенного Booking.com.

По данным опроса, 80 процентов российских путешественников считают своих четвероногих друзей полноправными членами семьи. При этом 42 процента признают, что получили бы больше удовольствия от совместного путешествия со своими питомцами.

В 2020 году треть российских туристов (32 процента) отдадут предпочтения направлениям, по которым можно отправиться в поездку в компании с кошкой или собакой.