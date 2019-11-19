Минтранс может разрешить провоз в салоне самолета «тяжелых» животных
Министерство транспорта РФ будет рассматривать возможность провоза слишком толстых животных в салоне самолета за дополнительную плату. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заместителя главы министерства Александра Юрчика.
По данным агентства, глава ведомства отметил, что необходимо прежде провести проверку, чтобы установить, действительно ли правила нуждаются в корректировке. Он отметил, что проблема излишнего веса у животных на борту существует, однако установить единые нормы для всех авиакомпаний невозможно - комплектации воздушных судов слишком разнятся между собой, поэтому конкретизировать общие правила каждый перевозчик должен самостоятельно.
Ранее клиент "Аэрофлота" лишился накопленных за 14 лет бонусных миль за провоз в салоне самолета слишком толстого кота. При досмотре пассажир обманул сотрудников компании, заменив животное на похожее, но с меньшим весом. Честно признавшись обо всем в соцсетях, хозяин домашнего питомца завоевал широкую поддержку общественности.
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