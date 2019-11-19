Минтранс может разрешить провоз в салоне самолета «тяжелых» животных

По данным агентства, глава ведомства отметил, что необходимо прежде провести проверку, чтобы установить, действительно ли правила нуждаются в корректировке. Он отметил, что проблема излишнего веса у животных на борту существует, однако установить единые нормы для всех авиакомпаний невозможно - комплектации воздушных судов слишком разнятся между собой, поэтому конкретизировать общие правила каждый перевозчик должен самостоятельно.

Ранее клиент "Аэрофлота" лишился накопленных за 14 лет бонусных миль за провоз в салоне самолета слишком толстого кота. При досмотре пассажир обманул сотрудников компании, заменив животное на похожее, но с меньшим весом. Честно признавшись обо всем в соцсетях, хозяин домашнего питомца завоевал широкую поддержку общественности.

