В России начнется аномальная жара
Жара около +30 градусов с грозами продлится в Москве на несколько дней, начиная с наступивших выходных. Повышение температур ожидается на всей территории в центральной части России. Об этом сообщает научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Уже 4 и 5 июля в Москве и Подмосковье при температуре +26…29 градусов начнутся дожди, местами грозы с порывами ветра до 18 м/с.
В понедельник, 6 июля жара усилится до +28...30 градусов, а в Московской области до +31. Дожди маловероятны.
Рекордные отметки температур намечаются 7 июля. В столице будет +30...32, местами до +33 градусов. В Москву снова вернутся дожди и грозы, отмечает «Интерфакс».
По словам Вильфанда, в Центральном Черноземье термометры поднимутся до отметок +33…38 градусов, а в некоторых районах +40. На на востоке Ставрополья и на юге Краснодарского края - до +40-41 градуса.
В связи с опасностью теплового и солнечного ударов Гидрометцентр рекомендует оставаться дома в жару, а на улицу выходить в легкой одежде, закрывающей кожу, носить головной убор и солнцезащитные очки.
Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина сообщила, какой будет погода в Силири и Приморье.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru