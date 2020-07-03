Московские пляжи не стали открывать из-за коронавируса
Пляжи Москвы в зонах отдыха с купанием и без купания по-прежнему остаются закрытыми из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на столичное управление Роспотребнадзора.
Специалисты ведомства, тем не менее, продолжают следить за состоянием воды и песка в зонах отдыха. С наступлением тёплой погоды горожане самостоятельно открыли пляжный сезон. Например, в конце июня некоторые жители столицы вопреки рекомендациям купались в Строгинской пойме, показывали городские телеканалы.
Между тем, в Московской области купальный сезон официально начался 1 июля, пишет «Вечерняя Москва». Там открылись более 100 пляжей, на которых действуют правила по регулярной дезинфекции и соблюдению социальной дистанции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru