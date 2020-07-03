Новости за ночь: Россиян ждет экстремальная погода

На территории России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара и сильные грозы. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, что на большей части Центральной России будет дождливая погода, сопровождающаяся грозами. Температура воздуха составит +23..+29 градусов тепла, а вот на юге региона, в Воронежской и Белгородской областях, столбики термометров могут подняться до +37 градусов, передает life.ru. Юг страны, в том числе Ставрополье, ждет жара до +40 градусов.

Москвичам пообещали температуру воздуха выше 30 градусов

В южную Сибирь и Приморье придут дожди с градом и сильным ветром. В Хакасии, Тыве и Красноярском крае его скорость может достигать до 30 метров в секунду. Жарко будет в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Алтайском крае - там выше 30 тепла, пишет Ura.ru.

Вместе с тем Колыму ожидают заморозки до четырех градусов выше нуля.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что среднесуточная температура воздуха в Москве в июне превысила показатель климатической нормы на 2,4 градуса. А максимальная температура составила почти +32 градуса.




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ФОТО: pxhere.com
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