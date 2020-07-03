Новости за ночь: Россиян ждет экстремальная погода

На территории России в ближайшие дни ожидается экстремальная жара и сильные грозы. Об этом в интервью «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

Синоптик рассказала, что на большей части Центральной России будет дождливая погода, сопровождающаяся грозами. Температура воздуха составит +23..+29 градусов тепла, а вот на юге региона, в Воронежской и Белгородской областях, столбики термометров могут подняться до +37 градусов, передает life.ru. Юг страны, в том числе Ставрополье, ждет жара до +40 градусов.