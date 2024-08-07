В России начался рост заболеваемости COVID-19
В России начался постепенный рост заболеваемости коронавирусом, сообщили в Роспотребнадзоре, передает «Интерфакс».
По данным службы, по итогам прошлой недели показатель заболеваемости в стране вырос на 28,1%. В ведомстве также отметили, что рост числа инфицированных связан с традиционном подъемом заболеваемости, который связан с активным перемещением населения в период отпусков.
«Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия - все это оказывает влияние на рост заболеваемости», - отметили в Роспотребнадзоре.
В ведомстве также добавили, что в стране в настоящее время наиболее распространенным штаммом COVID-19 остается «омикрон».
Ранее Минздрав РФ разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru