В России начался рост заболеваемости COVID-19

По данным службы, по итогам прошлой недели показатель заболеваемости в стране вырос на 28,1%. В ведомстве также отметили, что рост числа инфицированных связан с традиционном подъемом заболеваемости, который связан с активным перемещением населения в период отпусков.

«Увеличение числа контактов между людьми, активный обмен вирусами, в том числе коронавирусом, а также меняющиеся погодные условия - все это оказывает влияние на рост заболеваемости», - отметили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве также добавили, что в стране в настоящее время наиболее распространенным штаммом COVID-19 остается «омикрон».

Ранее Минздрав РФ разрешил испытания комбинированной вакцины от гриппа и коронавируса, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

