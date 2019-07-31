В России начались ипотечные каникулы
В России вступил в силу закон об ипотечных каникулах. Как сообщает Ura.ru, граждане, у которых есть ипотека, смогут воспользоваться «заморозкой» выплат с 31 июля.
В соответствии с законом, воспользоваться ипотечными каникулами смогут заемщики, которые оказались в сложной жизненной ситуации, поясняет Газета.ру. речь идет о гражданах, которые оказались без работы, получили инвалидность или были признаны нетрудоспособным сроком до двух лет.
Услуга, как сообщает Москва 24, будет предоставляться на шесть месяцев по кредитам, размер которых не превышает 15 млн рублей. В этот период заемщик имеет возможность приостановить выплаты или уменьшить их размер, поясняет РЕН ТВ. Уточняется, что получить такие льготы смогут граждане, размер среднемесячных выплат по кредиту которых превышают 50% дохода.
Известия уточняют, что сведения об отсутствии платежей в рамках ипотечных каникул не будет указываться в информационной части кредитной истории.
Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев на пресс-конференции НСН рассказал, что выдача ипотечных каникул будет зависеть от ЦБ РФ.
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