СовФед: Выдача ипотечных каникул будет зависеть от ЦБ РФ

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Николай Журавлев рассказал НСН, как регулятор будет контролировать выдачу ипотечных каникул российскими банками.



Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев на пресс-конференции на тему: «Ипотечные каникулы»: За людей или Против банков?» рассказал, что лояльность банков зависит от позиции Центробанка РФ.



«Банку выгодно, чтобы заемщик платил ему по кредиту, пусть не совсем вовремя, нежели чем ему оказаться в дефолте. Все будет зависеть от действий Центрального банка. Если Центробанк будет признавать ипотечные каникулы стандартной ситуацией, не будет заставлять банки создавать повышенные резервы, то тогда банки будут идти навстречу заемщикам. Если же Центральный банк будет закручивать гайки, надеюсь, что этого не произойдет, я думаю, что банки будут абсолютно лояльно вести себя в таких сложных ситуациях и будут предоставлять ипотечные каникулы, помимо тех минимумов, которые предусмотрены законопроектом», - отметил Журавлев.

Сенатор отметил, что все банки прислушиваются к Банку России. В случае нарушений прав заемщик может обратиться к регулятору или в суд.

«Центральный банк – это регулятор на финансовом рынке. Есть закон, требования закона – это обязанность для всех участников, в том числе и для банков. Если найдется такой банк, который ослушается и будет вставлять палки в колеса в предоставлении ипотечных каникул, а человек будет иметь на это право, то тогда он сможет обратиться и в ЦБ, который выпишет предписание и накажет по закону штрафом вплоть до отзыва лицензии. Также у человека всегда есть право обратиться в суд», - заключил Журавлев.

Ранее на пресс-конференции НСН руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева выступила за увеличение срока ипотечных каникул. По ее мнению, людям требуется больше времени для поиска работы, чем шесть месяцев.



