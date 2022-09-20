В России начали строить исправительное учреждение нового типа

В России началась реализация проекта по созданию исправительных учреждений нового типа. Как сообщил глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко, исправительный центр, который объединит исправительное учреждение и следственный изолятор, начали строить в Калужской области.

Как отметил глава ведомства, новый центр сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. В нём будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима и развития производства.

«В таком учреждении также должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Первый пилотный проект мы уже начали реализовывать в Калужской области", - сказал Чуйченко на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства юстиции РФ.