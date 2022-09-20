В России начали строить исправительное учреждение нового типа
В России началась реализация проекта по созданию исправительных учреждений нового типа. Как сообщил глава Министерства юстиции РФ Константин Чуйченко, исправительный центр, который объединит исправительное учреждение и следственный изолятор, начали строить в Калужской области.
Как отметил глава ведомства, новый центр сосредоточит в себе и исправительные учреждения, и следственный изолятор. В нём будут модернизированы технологии в сфере обеспечения режима и развития производства.
«В таком учреждении также должны быть все условия для работы судов, следователей, органов прокуратуры, адвокатов и общественных организаций. Первый пилотный проект мы уже начали реализовывать в Калужской области", - сказал Чуйченко на торжественном собрании в честь 220-летия Министерства юстиции РФ.
Он также отметил, что в рамках утвержденной в 2021 году Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2030 года, основной упор делается на гуманизацию условий отбывания наказаний. В этом году утверждены новые правила внутреннего распорядка следственных изоляторов, исправительных учреждений и центров. В ведомстве, по словам Чуйченко, наблюдают за тем, как они работают и намерены их улучшать.
Ранее вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что общественные наблюдательные комиссии не справляются с контролем ситуаций в СИЗО и колониях.
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