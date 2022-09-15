Наблюдатели не справляются: Правозащитник выступил за контроль колоний депутатами
ОНК уже давно не функционирует должным образом из-за зависимых наблюдателей, необходимо предпринимать меры, отметил в эфире НСН правозащитник Иван Мельников.
Общественные наблюдательные комиссии не справляются с контролем ситуаций в СИЗО и колониях, поэтому дополнительный контроль со стороны депутатов стал бы хорошим решением, заявил вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать «национальный превентивный механизм» для осуществления общественного контроля за ситуацией в колониях. Предполагается, что специальные «сотрудники в штате, либо сотрудники других органов» в штате омбудсмена, либо по назначению парламента будут выезжать с проверками в колонии по поручению уполномоченного. Иван Мельников считает, что такую практику обязательно стоит ввести.
«Поддерживаю это предложение, дополнительный контроль не повредит. Особенно, если мы говорим про парламентский: возможно, кто-то из депутатов Госдумы будет выезжать. Сейчас очень редко депутаты выезжают в колонии, СИЗО и тюрьмы. Для них это как ссылка. Зачастую депутаты первый раз в колонии оказываются, как они сами говорят, уже в роли заключенных или подозреваемых. А потом они сетуют, что: если бы я раньше ходил, то много чего менял бы. Есть также вторая часть, которая говорит, что ОНК не справляется. Система контроля выстроена таким образом, что она не функционирует должным образом», - сказал Мельников.
По его словам, сильных и независимых наблюдателей уже давно не пускают в систему общественного контроля, поэтому ОНК не может нормально выполнять свою работу. При этом Мельников отметил, что именно по этой причине в СИЗО и тюрьмах продолжают ухудшаться условия содержания подозреваемых и заключенных, а также не заканчиваются пытки.
«ОНК не справляется, потому что нет независимых, сильных наблюдателей, их не пускают в систему общественного контроля. Посмотрим, что будет с нынешним созывом. Сейчас завершился прием документов, и Общественная палата должна будет выбирать членов ОНК. Произойдет ли это как в предыдущем созыве, когда поставят людей, абсолютно подконтрольных и незаинтересованных… Есть отдельные люди, которые занимаются и работают, но таких только единицы. А руководство ОНК поручается также людям, абсолютно лояльным к системе, которые готовы сказать то, что им скажет сотрудник ФСИН. Из-за этого мы видим существенное ухудшение условий содержания, продолжение пыток в СИЗО и колониях», - указал собеседник «Радиоточки НСН».
Также правозащитник подчеркнул, что у ОНК становится все меньше полномочий, так как в стране принимаются законы не в полу наблюдателей, а в пользу структуры ФСИН.
«Очень надеюсь, что Москальковой удастся договориться, чтобы Общественная палата в этот раз приняла в ряды ОНК независимых наблюдателей и не допустила туда ФСИНовских прихвостней. Иначе это не будет работать и от всего общественного контроля толку будет ноль. Идея у ОНК очень правильная. Очень много людей, которые знают закон и хотят работать, им много чего удавалось менять в этой системе. У нас есть механизм общественного контроля, но для этого нужен ряд вещей. Плюс ОНК нужно наделить дополнительными полномочиями, потому что сейчас законы становятся все жестче именно по отношению к ОНК. Все меньше полномочий у ОНК – это растущий тренд. Госдума принимает законы не в пользу наблюдателей, слушая вторую сторону – тех же самых ФСИН», - резюмировал Мельников.
Правозащитники неоднократно публиковали видеозаписи с пытками в российских тюрьмах. В частности, Gulagu.net в прошлом году обнародовал кадры пыток заключенных из туберкулезной больницы ФСИН № 1 в Саратове, колоний на Камчатке, в Забайкалье и Белгородской области. По данным проекта, все это происходит с ведома ряда высокопоставленных сотрудников ФСИН и ФСБ. На фоне скандала в ноябре президент Владимир Путин отправил в отставку с должности главы ФСИН генерал-лейтенанта Александра Калашникова.
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