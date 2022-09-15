Наблюдатели не справляются: Правозащитник выступил за контроль колоний депутатами

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила создать «национальный превентивный механизм» для осуществления общественного контроля за ситуацией в колониях. Предполагается, что специальные «сотрудники в штате, либо сотрудники других органов» в штате омбудсмена, либо по назначению парламента будут выезжать с проверками в колонии по поручению уполномоченного. Иван Мельников считает, что такую практику обязательно стоит ввести.

«Поддерживаю это предложение, дополнительный контроль не повредит. Особенно, если мы говорим про парламентский: возможно, кто-то из депутатов Госдумы будет выезжать. Сейчас очень редко депутаты выезжают в колонии, СИЗО и тюрьмы. Для них это как ссылка. Зачастую депутаты первый раз в колонии оказываются, как они сами говорят, уже в роли заключенных или подозреваемых. А потом они сетуют, что: если бы я раньше ходил, то много чего менял бы. Есть также вторая часть, которая говорит, что ОНК не справляется. Система контроля выстроена таким образом, что она не функционирует должным образом», - сказал Мельников.

По его словам, сильных и независимых наблюдателей уже давно не пускают в систему общественного контроля, поэтому ОНК не может нормально выполнять свою работу. При этом Мельников отметил, что именно по этой причине в СИЗО и тюрьмах продолжают ухудшаться условия содержания подозреваемых и заключенных, а также не заканчиваются пытки.