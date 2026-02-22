Минобороны: Средства ПВО за шесть часов сбили 73 дрона ВСУ
22 февраля 202614:25
Российские средства ПВО за шесть часов уничтожили 73 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что БПЛА были сбиты с 8:00 до 14:00 мск 22 февраля. Больше всего БПЛА самолетного типа было сбито над территорией Брянской области - 52 единицы. Еще 18 – над Белгородской областью. Два дроны были ликвидированы над Калужской областью и один над Курской.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 22 февраля российские силы ПВО уничтожили 86 беспилотников ВСУ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
