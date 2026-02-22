Они отмечают, что США обладают глобальным военным присутствием и многочисленными зарубежными базами, а их действия в мировом океане под предлогом обеспечения свободы судоходства в последние годы становятся всё более заметными и провокационными. По мнению китайских журналистов, в случае резкого обострения отношений Вашингтон может направить авианосные группы к российским берегам - по аналогии с тем, как это происходит вблизи Ирана.

Хотя российский флот заметно уступает американскому по количеству авианосцев, эксперты из КНР подчёркивают другое важное преимущество Москвы - мощный и современный подводный флот. Китайские аналитики пишут, что российские атомные подводные лодки отличаются высокой скрытностью и способны незаметно приближаться к авианосным группам противника на дистанцию гарантированного поражения.

В качестве потенциального «сюрприза» они называют ядерный подводный беспилотник «Посейдон» - сверхбольшую торпеду с ядерной энергоустановкой, практически неограниченной дальностью, очень высокой скоростью и колоссальной разрушительной силой. По их оценке, перехватить такое оружие крайне сложно, а одного удара может хватить для уничтожения целой авианосной ударной группы ВМС США.

Авторы заключают, что из всех стран именно Россия обладает наибольшими возможностями для нанесения сокрушительного поражения американскому флоту в гипотетическом морском противостоянии.

Ранее директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что российская крылатая ракета с ядерным двигателем «Буревестник» и подводный аппарат «Посейдон» вызывают гордость и восхищение атомной отраслью РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».