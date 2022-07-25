Россиян предупредили о штрафе за ремонт автомобиля во дворе
Во дворе жилого дома нельзя ремонтировать и мыть машину, если это создает неудобство жителям или угрожает их здоровью, сообщила доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина, передает агентство «Прайм».
По ее словам, по закону в таком случае предусмотрен штраф или предупреждение. Штраф составит до 500 рублей для граждан, до 1000 рублей для должностных лиц, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.
Рагулина отметила, что во дворе можно очистить стекла и фары машины, а активно использовать воду не рекомендуется, так как двор многоквартирного дома – это общественное пространство.
Покупателей российских автомобилей нужно освобождать не только от налогов, но и предоставлять бесплатную парковку, отменить техосмотр, строить гаражные кооперативы, заявил ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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