Россиян предупредили о штрафе за ремонт автомобиля во дворе

Во дворе жилого дома нельзя ремонтировать и мыть машину, если это создает неудобство жителям или угрожает их здоровью, сообщила доцент МГЮУ имени О.Е. Кутафина Анастасия Рагулина, передает агентство «Прайм».

По ее словам, по закону в таком случае предусмотрен штраф или предупреждение. Штраф составит до 500 рублей для граждан, до 1000 рублей для должностных лиц, для юрлиц — от 10 тысяч до 20 тысяч рублей или приостановку деятельности на срок до 90 суток.