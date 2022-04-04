В России начали производство напитков со вкусом классической колы

На Дальнем Востоке начали производство сильногазированных напитков со вкусом классической колы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Продукт группы компаний Slavda будет называться Cola Grink. Сообщается, что он появится в магазинах уже на этой неделе. Отмечается, что напиток приготовлен на основе природной минеральной воды и разливается в упаковках 0,5 литра и 1,4 литра.