В России начали производство напитков со вкусом классической колы

На Дальнем Востоке начали производство сильногазированных напитков со вкусом классической колы. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости.

Продукт группы компаний Slavda будет называться Cola Grink. Сообщается, что он появится в магазинах уже на этой неделе. Отмечается, что напиток приготовлен на основе природной минеральной воды и разливается в упаковках 0,5 литра и 1,4 литра.

«У нас есть два года»: Потапенко предрек серьезную нехватку товаров из-за ограничения поставок

Ранее бывший министр труда и социального развития России Сергей Калашников в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» раскритиковал предложение зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева перестать торговать едой с недружественными странами. По мнению Калашникова, это в первую очередь ударит по самим россиянам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИмпортозамещениеПроизводствоРоссияПриморьеДальний Восток
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры