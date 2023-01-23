В России начали принимать заявки на отсрочку от айтишников

На портале «Госуслуг» с понедельника начался прием заявок от IT-специалистов на отсрочку от весеннего призыва в армию.

Сотрудникам аккредитованных IT-компаний следует направить соответствующее заявление с 23 января по 6 февраля. Если у них нет кабинета на «Госуслугах», компании сами должны их включить в списки, которые будут переданы Минобороны до 1 марта, разъясняет ТАСС.

Заявки на отсрочку для IТ-специалистов от призыва начнут принимать 23 января

Для получения отсрочки необходимо иметь высшее образование по специальности из соответствующего перечня, трудовой договор и работать в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев за текущий год.

Первый заместитель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин ранее говорил НСН, что не видит логики в мобилизации кандидатов и докторов наук.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:It-специалистыПризывОтсрочка От Армии
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