В России начали принимать заявки на отсрочку от айтишников

На портале «Госуслуг» с понедельника начался прием заявок от IT-специалистов на отсрочку от весеннего призыва в армию.

Сотрудникам аккредитованных IT-компаний следует направить соответствующее заявление с 23 января по 6 февраля. Если у них нет кабинета на «Госуслугах», компании сами должны их включить в списки, которые будут переданы Минобороны до 1 марта, разъясняет ТАСС.