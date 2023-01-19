Заявки на отсрочку для IТ-специалистов от призыва начнут принимать 23 января
Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва начнется 23 января. Об этом сообщается в Telegram-канале Минцифры.
Отмечается, что информацию о себе теперь сможет заполнить сотрудник самостоятельно. В министерстве уточнили, что сотрудникам нужно успеть подать заявления до 6 февраля через портал «Госуслуги». Если же сотрудник не отправил свои данные, то организация сама сможет внести его в список.
Ранее член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что у России не хватит мобилизационного резерва для ведения крупномасштабной войны с НАТО. По его словам, необходимо начать восстанавливать базу мобилизационного развертывания и проводить сборы, а военно-учетную специальность в нынешних условиях должны иметь 100% молодых людей.
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