В России начали лечить больных COVID-19 с помощью барокамеры
Врачи Федерального медико-биологического центра имени Бурназяна начали использовать барокамеру в качестве одного из способов лечения больных коронавирусом. Об этом рассказал заместитель гендиректора по медчасти ФМБЦ Юрий Удалов, передаёт РЕН ТВ.
Смысл в насыщении организма кислородом: это можно делать через маску, аппарат ИВЛ или в нормобарической барокамере, которая даёт лучший эффект проникновения кислорода, отметил Удалов. Способ ранее применялся для восстановления спортсменов, его клиническая эффективность доказана.
Пока такое лечение в полном объёме получает один пациент. По словам Удалова, метод можно применять для лечения больных в состоянии средней тяжести. После лечения их возвращают обратно в больницы.
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