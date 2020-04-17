В России начали лечить больных COVID-19 с помощью барокамеры

Смысл в насыщении организма кислородом: это можно делать через маску, аппарат ИВЛ или в нормобарической барокамере, которая даёт лучший эффект проникновения кислорода, отметил Удалов. Способ ранее применялся для восстановления спортсменов, его клиническая эффективность доказана.

Пока такое лечение в полном объёме получает один пациент. По словам Удалова, метод можно применять для лечения больных в состоянии средней тяжести. После лечения их возвращают обратно в больницы.

