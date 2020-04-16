В Кремле объявили о готовности принять аппараты ИВЛ от Трампа

«При необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», - сказал Песков, добавив, что в Кремле «очень позитивно» восприняли предложение США.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставить в Россию аппараты ИВЛ в качестве помощи в борьбе с распространением COVID-19, передает Ura.ru



Также Трамп пообещал помочь с медицинским оборудованием и другим странам: Франции, Италии, Испании, сообщает ОТР.

