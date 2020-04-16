В Кремле объявили о готовности принять аппараты ИВЛ от Трампа
Россия в случае необходимости готова принять аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) из США, которые ранее пообещал поставить президент США Дональд Трамп. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«При необходимости, конечно, Россия воспользуется таким любезным предложением», - сказал Песков, добавив, что в Кремле «очень позитивно» восприняли предложение США.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов поставить в Россию аппараты ИВЛ в качестве помощи в борьбе с распространением COVID-19, передает Ura.ru
Также Трамп пообещал помочь с медицинским оборудованием и другим странам: Франции, Италии, Испании, сообщает ОТР.
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