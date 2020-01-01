В России начали действовать новые правила маркировки автомобилей
Специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова обязаны наносить российские автовладельцы, начиная с 1 января 2020 года. Новые условия предусмотрены в постановлении правительства РФ.
В дополнительной маркировке содержится идентификационный номер. Его необходимо наносить на элементы кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. Затем владелец машины получит соответствующее свидетельство. Органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории имеют право наносить дополнительную маркировку, отмечает РИА Новости.
Цель применения маркировки – использовать в случае, когда проржавел оригинальный номер, элемент кузова с номером был в ремонте или его номер подделывали.
Ранее автовладельцы обсудили в эфире НСН «за» и «против» замены стандартных автономеров на компактные.
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