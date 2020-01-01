В России начали действовать новые правила маркировки автомобилей

Специальную полицейскую маркировку на кузов или раму автомобиля в случае утраты оригинального VIN-номера или номера кузова обязаны наносить российские автовладельцы, начиная с 1 января 2020 года. Новые условия предусмотрены в постановлении правительства РФ.

В дополнительной маркировке содержится идентификационный номер. Его необходимо наносить на элементы кузова автомобиля, которые до этого не демонтировали, рядом с местом оригинальной маркировки. Затем владелец машины получит соответствующее свидетельство. Органы по сертификации и аккредитованные испытательные лаборатории имеют право наносить дополнительную маркировку, отмечает РИА Новости.