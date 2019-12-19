В России установили порядок замены сгнивших номеров на машинах

В случае обнаружения номерных знаков, которые не подлежат восстановлению, владельцам автомобилей предписывается установить специальные пломбы и печати, сообщает Газета.ру. Это также позволит сократить число мошеннических операций с транспортными средствами.

Затем автовладелец должен направить документы в ОВД, после чего автомобиль пройдет проверку в экспертно-криминалистическом центре на выявление криминала, связанного с машиной. Если с авто все в порядке, водитель получит решение о нанесении специальной полицейской маркировки. Уже после этого автовладелец должен будет обратиться в орган по сертификации или в испытательную лабораторию, имеющую соответствующую аккредитацию, где с помощью автоматического маркиратора в «легкодоступном для считывания месте» на раму и часть кузова будет нанесен номер.

